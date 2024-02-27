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В США узнали о проблеме, с которой столкнулись элитные подразделения ВСУ

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В США узнали о проблеме, с которой столкнулись элитные подразделения ВСУ

Боеспособность украинских войск, в том числе и элитных, серьезно подорвана из-за нехватки военной техники, а также существенных потерь в живой силе, пишет американское издание Military Watch Magazine.«

"Украинские силы сталкиваются со все более серьезными неудачами. <…> боеспособность даже самых элитных подразделений Украины была очень серьезно подорвана острой и усугубляющейся нехваткой техники. Что касается оставшихся боевых машин, то в отчетах Пентагона подчеркивается неспособность страны содержать их", – говорится в материале.

Однако наиболее острой проблемой для Украины остается нехватка живой силы. Именно потери украинские военные называют главным фактором, подрывающим способность ВСУ продолжать боевые действия, отмечает издание.«”По сообщениям украинских источников, передовые подразделения понесли огромные потери, составляя 80-90 процентов своей боевой численности”, – подытоживает журнал.

Радио Sputnik сообщало, сколько человек ежедневно теряет украинская армия.

Взято отсюда.

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