Странам Запада следует восстановить отношения с Россией, чтобы избежать глобальной катастрофы, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

“Он (президент России Владимир Путин, – ред.) уже давно говорит, что угроза на границах его государства – это красная линия. <…> Но мы продолжаем делать все, чтобы мира не было. Как такое может быть?” – задался вопросом военный на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Дэвис обратил внимание на то, что российский лидер в послании Федеральному собранию сделал странам Запада предупреждение о последствиях их действий, которые могут привести к конфликту с использованием ядерного оружия.«”В любом случае, единственным рациональным решением было бы стремиться к миру (с Россией, – ред.)”, – приводит его слова РИА Новости.

Радио Sputnik ранее рассказало, какую пугающую деталь заметили в новом предупреждении Путина заметили в Испании.

Взято отсюда.