В США заявили, что военные на Украине погибают за американские ценности

Каждый гражданин США должен быть возмущен тем, что Вашингтон способствуют украинскому кризису, не выделяя новую помощь Киеву, в то время как солдаты ВСУ борются и погибают за американские ценности, заявил экс-госсекретарь Соединенных Штатов и спецпосланник главы Белого дома по климату Джон Керри.«

"Я так расстроен и зол из-за того, что молодые военные в овраге на Украине, борющиеся за эти принципы и не имеющие достаточного количества боеприпасов, не способны сделать то, что им нужно сделать сегодня. Каждый американец должен быть возмущен мыслью о том, что мы способствуем этому кризису. И, возможно, это приведет к гибели того человека, который готов бороться за наши ценности и не получит от нас необходимой поддержки", – сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Радио Sputnik ранее писало, что американский миллиардер Илон Маск осудил способы мобилизации на Украине.

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