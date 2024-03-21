Российские Вооруженные силы после окончания специальной военной операции на Украине восстановят боевую мощь гораздо быстрее, чем страны Европы, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Старому Свету понадобится минимум 20 лет для создания адекватных сил, которые могли бы противостоять ВС РФ, а России на восстановление военной мощи эксперты отвели всего несколько лет, приводит Life фрагмент статьи.

Радио Sputnik ранее рассказало, какую пугающую деталь в предупреждении президента РФ Владимира Путина заметили в Испании.

Взято отсюда.