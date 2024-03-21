реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В США заявили о быстром восстановлении российской армии после СВО

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В США заявили о быстром восстановлении российской армии после СВО

Российские Вооруженные силы после окончания специальной военной операции на Украине восстановят боевую мощь гораздо быстрее, чем страны Европы, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Старому Свету понадобится минимум 20 лет для создания адекватных сил, которые могли бы противостоять ВС РФ, а России на восстановление военной мощи эксперты отвели всего несколько лет, приводит Life фрагмент статьи.

Радио Sputnik ранее рассказало, какую пугающую деталь в предупреждении президента РФ Владимира Путина заметили в Испании.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

Успеха удалось добиться на авдеевском направлении Фото: Министерство обороны России…

Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения причин

Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения…

Решение литовской стороны привело к увеличению очереди грузовиков перед пунктом…

Жители Алтайского края смогут увидеть в небе полет ракеты к МКС

Жители Алтайского края смогут увидеть в небе полет ракеты…

Старт запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по времени…

Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели

Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели

В МИД РФ уже заявили, что российская сторона ответит на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp