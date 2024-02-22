В США заявили о переходе инициативы в конфликте на Украине к России

Россия завладела инициативой в боевых действиях на Украине, заявил бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс.«

"Я полагаю, что на данный момент ситуация (на фронте, – ред.) не тупиковая, но есть ощущение, что именно они (российская армия, – ред.) сейчас завладели инициативой и переходят в наступление", – сказал Гейтс в интервью газете The Washington Post.

По его словам, взятие Авдеевки создает возможность для ВС РФ продвинуть линию фронта дальше на восток.«”Я читаю, что русские все это время ведут наступление на разных участках фронта”, – сказал Гейтс.

Экс-глава ЦРУ также заявил, что дальнейшие пакеты санкций против Москвы не нанесут вреда ее экономике.«”Я думаю, если бы существовали санкции, которые действительно могли повлиять на ее экономику, мы бы уже ввели их против России. Но с точки зрения реального влияния на российскую экономику или позицию Путина (президент РФ Владимир Путин, – ред.), мне трудно поверить, что они (страны Запада, – ред.) придумают что-то качественно более действенное, чем то, что они уже сделали”, – заключил Гейтс.

Радио Sputnik ранее писало, что в Киеве осознают отчаянность своего положения.

Взято отсюда.