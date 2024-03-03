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В США заявили о последствиях утечки разговора офицеров для Украины и НАТО

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В США заявили о последствиях утечки разговора офицеров для Украины и НАТО

Перехваченная запись разговора немецких офицеров с планами атаковать Крымский мост с помощью крылатых ракет Taurus, сводит вероятность их поставки Украине к нулю, пишет обозреватель Боян Панчевски для газеты The Wall Street Journal.

По словам журналиста, опубликованный отрывок разговора раскрыл конфиденциальные данные, например нахождение солдат Великобритании и Франции на территории Украины, что может значительно усложнить отношения НАТО с Германией.

Кроме того, из-за озвученных планов немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост, вероятность поставок ракет Taurus на Украину сильно уменьшилась, полагает Панчевски.«

"Немецкое командование собралось для секретного совещания для поставки Украине самых могущественных ракет Германии. Однако перехват записи этого разговора понижает шанс их поставок ВСУ до минимума", – приводит фрагмент статьи телеканал "Звезда".

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Радио Sputnik писало, с какой целью был перехвачен разговор офицеров бундесвера.

Взято отсюда.

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