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В тесноте и без еды. Раскрыто, как Зеленский провел первые дни СВО

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В тесноте и без еды. Раскрыто, как Зеленский провел первые дни СВО

Владимир Зеленский после начала конфликта на Украине продолжительное время имел бледный цвет кожи и “был похож на мертвеца”, заявил американский журналист Саймон Шустер.«

"Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторых в Офисе (главы киевского режима, ред.) охватило беспокойство", – написал он в статье для The Telegraph.

Шустер также привел слова помощницы Зеленского, которая, говоря о его состоянии в начале 2022 года, заявляла, что “живой человек просто не может так выглядеть”.

Журналист также добавил, что Зеленский предпочитал находиться “в тесном бункере” и некоторое время был лишен достаточного количества еды.

Ранее радио Sputnik писало, что на Украине призвали свергнуть Зеленского ради мира в стране.

Взято отсюда.

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