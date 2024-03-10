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В Турции отреагировали на сообщения о переговорах по Украине 25 марта

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В Турции отреагировали на сообщения о переговорах по Украине 25 марта

Анкара не располагает информацией о переговорах по Украине, якобы запланированных на 25 марта в Турции, сообщил представитель канцелярии в администрации турецкого лидера.

Ранее в соцсетях со ссылкой на турецкие СМИ появились сообщения о том, что мирные переговоры по Украине могут начаться 25 марта при посредничестве Анкары. Однако в турецких СМИ такой информации нет, поисковые запросы безрезультатны. «”Не располагаем такой информацией. О готовности провести в Турции мирные переговоры неоднократно заявлялось на официальном уровне. Нам нечего к этому добавить”, – сказал собеседник РИА Новости.

Ранее радио Sputnik рассказало, какое условие для диалога с правительством Украины назвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Взято отсюда.

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