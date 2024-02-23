В Великобритании подсчитали число бездомных украинских беженцев

Около 15 тысяч украинских беженцев стали бездомными с июня 2022 года, пишет британская газета The Telegraph.«”Согласно официальной информации, с июня 2022 года по меньшей мере каждый четырнадцатый украинский беженец стал бездомным после разрыва или прекращения отношений с семьями-спонсорами”, – говорится в статье.

Уточняется, что из 200 тысяч украинских беженцев, прибывших в Соединенное Королевство, примерно 15 тысяч оказались на улице.

Издание также отмечает, что Британия испытывает затруднения с предоставлением жилья для беженцев: жилых площадей в стране недостаточно, а граждане не обязаны принимать украинцев в своих домах на постоянной основе.

Радио Sputnik ранее писало, что украинские беженцы в Великобритании становятся жертвами “визовой аферы”.

Взято отсюда.