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В Великобритании признали присутствие своих военнослужащих на Украине

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В Великобритании признали присутствие своих военнослужащих на Украине

Британские военнослужащие, которые находятся на Украине, обеспечивают безопасность дипперсонала Соединенного Королевства и обучают солдат ВСУ, сообщил представитель премьер-министра страны Риши Сунака.«

"Небольшое число" британского персонала находится в стране, предоставляя дипломатическую защиту и помогая в обучении украинских вооруженных сил", – цитирует телеканал Sky News представителя канцелярии главы британского кабмина.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному собранию об угрозе конфликта с применением ядерного оружия из-за опасных действий Запада, сотрудник канцелярии Сунака сказал, что пока не ознакомился с тезисами российского лидера, но Лондон продолжает “полностью поддерживать” Киев.

Ранее радио Sputnik сообщало, в ФРГ также признали присутствие “небольшого числа” западных военных на Украине.

Взято отсюда.

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