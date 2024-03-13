В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.«

"Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход", – написал Гусев в Telegram-канале.

В предыдущий раз опасность была объявлена в третьем часу ночи, предупреждение действовало более 12 часов.

Радио Sputnik ранее сообщило, сколько воздушных целей сбили над Воронежем за сутки.

Взято отсюда.