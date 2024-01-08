Вертолет Ми-35М на боевом задании в зоне СВО. Архивное фото

Украинские военные не в состоянии обеспечить полную защиту неба системами ПВО, города, объекты и отдельные направления защищены только локально, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.«

"Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее", – приводит РИА Новости слова Игната, сказанные в эфире телемарафона.

В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО системами западного производства на фоне значительных потерь советской техники и невозможности ее заказа.

В сентябре представитель командования украинских Воздушных сил заявил, что их противовоздушная оборона не может справиться с баллистическими ракетами.

Радио Sputnik писало, как экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон оценил “удар возмездия” российской армии 31 декабря.

Взято отсюда.