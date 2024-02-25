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В ВСУ рассказали о перемещениях на фронте после отхода из Ласточкино

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В ВСУ рассказали о перемещениях на фронте после отхода из Ласточкино

Украинские войска отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ “Таврия” Дмитрий Лиховой.

Накануне интернет-издание “Страна.ua” сообщило, что украинские подразделения начали покидать Ласточкино.«

"На Авдеевском направлении подразделения сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", – цитирует Лихового издание "Украинская правда".

Радио Sputnik ранее писало, что военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без приказа.

Взято отсюда.

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