Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
В ВСУ вновь заявили об отходе из населенного пункта Ласточкино в ДНР, находящегося западнее Авдеевки.
Накануне аналогичную информацию распространил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ “Таврия” Дмитрий Лиховой.
На минувшей неделе украинские СМИ также сообщали, что украинские подразделения начали покидать Ласточкино.
Радио Sputnik ранее писало, что военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без приказа.
Взято отсюда.