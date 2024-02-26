Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области

В ВСУ вновь заявили об отходе из населенного пункта Ласточкино в ДНР, находящегося западнее Авдеевки.

Накануне аналогичную информацию распространил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ “Таврия” Дмитрий Лиховой.

На минувшей неделе украинские СМИ также сообщали, что украинские подразделения начали покидать Ласточкино.

Радио Sputnik ранее писало, что военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без приказа.

Взято отсюда.