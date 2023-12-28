В украинской Раде предупредили об угрозе потери городов без помощи США

Киев начнет терять подконтрольные города, если в ближайшее время не получит помощь от США, считает депутат Верховной рады Егор Чернев.«”Сейчас мы теряем некоторые поля, но, если помощь США задержится, мы начнем терять города… Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию”, – сказал Чернев в интервью газете The New York Times.

По словам авторов публикации, “новейшая реальность войны” такова: после провала контрнаступления украинские войска, ресурсы которых истощаются, отступают, изо всех сил пытаясь сдерживать российские атаки по всей линии фронта.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Олег Макаренко высказал мнение, что США могут отказать Украине в помощи после потери Марьинки.

Взято отсюда.