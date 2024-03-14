Солдат ВСУ Николай Томайчук, мечтавший исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея в Кремле, ликвидирован российскими войсками, сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*.«”У нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной “Танцор”. Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском Мавзолее”, – говорится в некрологе.

Отмечается, что “Танцор” командовал небольшим подразделением украинских войск на северо-восточном направлении фронта.

Радио Sputnik ранее сообщило, что немецкая наемница ВСУ “Змея” ликвидирована в зоне СВО.

Взято отсюда.