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В зоне СВО ликвидирован солдат ВСУ, грозивший станцевать на крыше Мавзолея

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В зоне СВО ликвидирован солдат ВСУ, грозивший станцевать на крыше Мавзолея

Солдат ВСУ Николай Томайчук, мечтавший исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея в Кремле, ликвидирован российскими войсками, сообщил городской совет Каменец-Подольска в Facebook*.«”У нас тяжелые новости с фронта. Николай Томайчук, позывной “Танцор”. Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском Мавзолее”, – говорится в некрологе.

Отмечается, что “Танцор” командовал небольшим подразделением украинских войск на северо-восточном направлении фронта.

Радио Sputnik ранее сообщило, что немецкая наемница ВСУ “Змея” ликвидирована в зоне СВО.

Взято отсюда.

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