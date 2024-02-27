Вакаров: поляки издеваются над всеми украинцами, особенно над западными

Действия участников польских протестов против транзита украинского зерна лишь отчасти продиктованы экономическими соображениями, считает украинский политолог Василь Вакаров.

В Польше протестующие высыпали на рельсы 160 тонн украинского зерна, которое везли транзитом в другие страны, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам министра, зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны. Это четвертый подобный случай на польских железных дорогах, добавил Кубраков.

Ранее польские фермеры, протестующие против ввоза сельхозпродукции с Украины, высыпали зерно из следовавших транзитом через Польшу грузовиков.

В этих действиях читается отношение участников акций к украинцам, полагает Вакаров.«”Высыпанное из вагонов зерно – это чудовищная картинка. Это зерно, которое поляки не просто не пускают, а высыпают – они издеваются над украинцами, особенно над западными украинцами. Они этим самым показывают, каким образом они собираются руководить нами в будущем. Если мы, Западная Украина – галичане, волыняне, полешуки, – станем, не дай бог, частью Польши, поляки демонстрируют нам, как они с нами будут разговаривать: никаких разговоров, только требования. Они всегда так делали… Они будут работать с нами как с быдлом, как делали это веками”, – сказал Василь Вакаров в эфире программы Кирилла Вышинского на радио Sputnik.

По его словам, эту ситуацию не могли себе представить люди, которые приезжали с Западной Украины на киевский Евромайдан в конце 2013-го – начале 2014 года.«”Конечно, совсем не этого хотели жители Западной Украины, которые поездами, автобусами приезжали на Майдан. Надежда была в чем: “ми заживемо як у Європі, у нас буде зарплата велика, у нас буде пенсія велика”, будут разные льготы… Та мечта, которая была в голове западенцев, и та реальность, которая сейчас есть – это, как говорят в Одессе, две большие разницы… На Майдан выходили две категории людей: одна – это идейные, а вторая – за деньги”, – пояснил Вакаров.

Ассоциация с Евросоюзом, за которую выступали организаторы Евромайдана, была губительной для украинской экономики, специалисты об этом предупреждали, продолжил он.«”С самого начала реальные специалисты говорили, что если мы заключаем эту ассоциацию и открываем границу с Европейским союзом, то нас вынудят закрыть условно открытую границу с Российской Федерацией. То есть украинские товары не будут попадать в Россию, а на тот момент у нас была тесная кооперация, Россия была рынком номер один”, – добавил политолог.

В итоге российский рынок Украина потеряла, а ассоциация с Евросоюзом убила значительную часть производства – в выигрыше осталось лишь небольшое количество олигархов, заключил Василь Вакаров.

Программу Кирилла Вышинского слушайте здесь. Без дураков. С Кириллом ВышинскимНАТО на Украине, а где украинское зерно?Вчера, 17:04Без дураков. С Кириллом ВышинскимЭкономика и евроинтеграция по-украинскиВчера, 17:33

Взято отсюда.