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Вакаров: весной вы не увидите в городах Западной Украины ни одного мужчины

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Вакаров: весной вы не увидите в городах Западной Украины ни одного мужчины

На Украине резко отрицательно воспринимают фактически идущую в стране очередную волну мобилизации, западные регионы – не исключение, отметил политолог Василь Вакаров.«”Знаю настроения в Ровенской области, в Тернопольской, в Волынской. Немного во Львовской – но там есть своя специфика. Так вот, люди, которые живут в Ровно, говорят, что “Бандера не наш герой, нам его навесили, он никогда не воевал, он террорист, потом сидел в тюрьме, а потом отдыхал”. Я слышал там такие слова еще лет восемь назад и раньше, людей, которые так думают, достаточно много. Но это не значит, что они не причисляют себя к бандеровцам в политическом смысле – там есть другие лидеры, они не любят именно Бандеру. Во-вторых, все, кто объединился “вокруг флага” в первые, может быть, полгода военной операции действительно стояли в очередях в военкоматы. Но первые же гробы, которые приходили – и приходили часто, – отрезвили людей”, – сказал Вакаров в эфире программы Кирилла Вышинского на радио Sputnik.

Сейчас люди в основной своей массе на войну отправляться не хотят, продолжил он.«”Европол приводит статистику на начало этого года: 4,2 миллиона украинцев зарегистрировано в странах Евросоюза, они своими ногами убежали – взрослые мужчины и женщины. Около семи миллионов живут в Российской Федерации. И если в Европу убежали в основном за экономическим благополучием, то, я полагаю, что в Россию люди приехали по политическим соображениям, они не поддерживают украинскую власть. Те люди, которые остались на территории Украины, не хотят воевать. Вы не представляете себе количество людей, которые прячутся, вы не представляете себе картину на Западной Украине. Это сейчас зима, а где-то с марта вы не увидите в городах ни одного человека (подпадающего под мобилизацию, – ред.), все будут жить где-то в лесах, в схронах”, – добавил Василь Вакаров.

Программу Кирилла Вышинского слушайте здесь. Без дураков. С Кириллом ВышинскимПризыв Лаврова к украинцам, угрозы в адрес Венгрии и новый указ ЗеленскогоВчера, 17:04Без дураков. С Кириллом ВышинскимМобилизация на Украине буксует. В чем причины?Вчера, 17:33

Взято отсюда.

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