Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью японскому телеканалу NHK, что наступление ВСУ продолжается.«”Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны. У нас есть проблема нехватки снарядов на фронте, но за счет дронов, роботов и таких новых технологий, как РЭБ, мы пытаемся преодолеть эту проблему”, – сказал украинский премьер, его слова приводит РИА Новости.

Шмыгаль находился с визитом в Японии, где принимал участие в конференции по восстановлению Украины.

В эфире радио Sputnik слова украинского премьера прокомментировал журналист издания “Аргументы и факты” Андрей Сидорчик.«”Тут стоит обратить внимание на то, где господин Шмыгаль все это говорил. Он говорил это для японской аудитории, опять-таки выпрашивая, как это водится на Украине, деньги и вооружения. Естественно, когда вы далеко от родины и не до всех эта информация дойдет – я смотрел украинские СМИ и не увидел, чтобы это выносилось на первые строчки, – да, можно сказать, что “контрнаступ” продолжается. Видимо у господина Шмыгаля есть какая-то отдельная армия, которая действует независимо от армии (главкома ВСУ Александра) Сырского – и вот она продолжает “контрнаступ”. Если в исторической парадигме брать, то для Украины это нормальная история – вечная “Свадьба в Малиновке””, – сказал Сидорчик.

Заявления украинских политиков о якобы неминуемом переломе в боевых действиях благодаря новым технологиям наводят на исторические параллели, считает он.«”Это все больше напоминает 1944 год в Германии – все эти надежды на “вундерваффе”, Фау-2, вот-вот появится некое “оружие возмездия”… Наверное, это украинские политики сейчас и вынуждены говорить – а что они еще могут сказать на фоне многомесячной задержки выплат со стороны США, на фоне поражения в Авдеевке”, – добавил журналист.

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Взято отсюда.