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Великобритания передаст ВСУ 200 ракет Brimstone

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Великобритания передаст ВСУ 200 ракет Brimstone

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил о новом пакете военной помощи для Украины, включающем 200 самонаводящихся ракет Brimstone.«”Сегодня я могу объявить о новом пакете с 200 антитанковыми ракетами Brimstone в дальнейших усилиях по обороне Украины”, – цитирует Шаппса РИА Новости.

Brimstone – это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса “воздух – земля”, снабженная активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения.

На минувшей неделе радио Sputnik сообщило, что Минобороны Британии анонсировало передачу ВСУ нескольких тысяч FPV-дронов.

Взято отсюда.

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