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“Весьма неплохо”. Маск оценил работу ЦРУ на Украине

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"Весьма неплохо". Маск оценил работу ЦРУ на Украине

Работа ЦРУ на Украине полностью соответствует политическому курсу США, считает американский предприниматель Илон Маск.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, авторы которой выяснили, что ЦРУ за последние восемь лет создало 12 секретных объектов на территории Украины рядом с границей России.«”Статья в NYT, очевидно, является пресс-релизом ЦРУ для новичков. В конце концов, задача ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, с чем они справляются весьма неплохо”, – написал Маск в соцсети Х.

Бизнесмен добавил, что если американцев не устраивает такая ситуация, им следует голосовать за других политиков на выборах.

Радио Sputnik писало, кого ЦРУ готовило для диверсий на территории России.

Взято отсюда.

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