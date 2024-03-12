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Ветеран ВС США: русскую технику специалисты НАТО разбирают до болтика

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Ветеран ВС США: русскую технику специалисты НАТО разбирают до болтика

Трофейная военная техника стран НАТО, захваченная в зоне СВО, может представлять интерес для российской военной промышленности, а также для гражданских нужд, считает майор ВС США в отставке Станислав Крапивник.

Ранее немецкое издание Bild признало захват наиболее современного немецкого танка Leopard 2A6 российскими военными в боях за Авдеевку.«”Любая единица, любое трофейное оружие, даже более примитивное, все равно представляет интерес. Потому что все подходят к инженерным задачам по-разному. Инженеры умные, но не всемогущие, у кого-то может быть получше идея. Например, БМП Bradley: как машина – ерунда, а автопушка и трансмиссия у нее хорошие, так что ее тоже можно разобрать, поучиться. Есть индивидуальные узлы, которые, конечно, можно брать на вооружение и не только для военки, но и для гражданки”, – сказал Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik.

По его словам, западные специалисты очень тщательно изучают трофейную российскую технику.«”Поверьте, они так же берут все наше, что могут найти, разбирают до последнего болтика. Любую русскую технику они будут разбирать, и они это начали делать гораздо раньше, чем мы”, – отметил Крапивник.

Взято отсюда.

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