“Везде понацепили”. Захарова уличила Кулебу во лжи после слов о флаге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила во лжи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его ответа папе римскому Франциску. «

"Кулебище Папе Римскому: "Наш флаг – желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", – написала она в Telegram-канале.

Захарова иронично обратила внимание и на другие флаги, которые развесили по всей Украине. «”Врет как дышит… В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили”, – резюмировала представитель МИД России.

Накануне было опубликовано интервью с папой римским Франциском, в ходе которого он заявил, что Украина должна отыскать в себе храбрость и “поднять белый флаг”, в знак готовности к мирным переговорам.

Позднее в Ватикане пояснили, что в своих словах понтифик не призывал Украину к капитуляции.

Глава украинского МИД Кулеба, отвечая на слова папы римского, категорично отметил, что Украина поднимет только свой флаг.

Ранее радио Sputnik рассказало, какое условие для диалога с украинскими властями назвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Взято отсюда.