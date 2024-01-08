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Вице-премьер Украины признал “снарядный голод” ВСУ

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Вице-премьер Украины признал "снарядный голод" ВСУ

Снарядный голод” ВСУ вынуждает армию слишком часто применять FPV-дроны, заявил вице-премьер Украины Михаил Фёдоров газете The Wall Street Journal.«

"Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", – сказал он WSJ.

Фёдоров признал, что ударные беспилотники не могут полностью заместить нехватку боеприпасов у артиллерийских подразделений.

В публикации американской газеты при этом отмечается, что на каждые пять–шесть российских снарядов украинская армия может ответить одним–двумя.

Радио Sputnik писало, что на Украине рассказали о целях ракетного удара ВС РФ по Киеву.

Взято отсюда.

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