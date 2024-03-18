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“Видят и ценят”. Во Франции высказались о переизбрании Путина

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"Видят и ценят". Во Франции высказались о переизбрании Путина

Президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию ведущей страной на международной политической арене, заявил лидер французской партии “Патриоты”, кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

По его словам, выбор россиян на прошедших выборах главы государства показывает понимание гражданами политики российского лидера. «”Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжелые западные санкции с 2022 года. Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят”, – сказал политик в интервью РИА Новости.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов Путин набирает 87,3% голосов, Харитонов – 4,3%, Даванков – 3,83%, Слуцкий – 3,21%.

Радио Sputnik также сообщило, кто первым из мировых лидеров поздравил Путина с успехом на выборах.

Взято отсюда.

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