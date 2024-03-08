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“Видно даже из космоса”. Генерал ВСУ признал инженерное превосходство ВС РФ

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"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ признал инженерное превосходство ВС РФ

Возведенные российскими военнослужащими в зоне СВО инженерные укрепления значительно превосходят украинские оборонительные рубежи, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.«

"Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. <…> Они никому не верят, просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы", – сказал отставной офицер в эфире YouTube-канала "Прямой". Слова Кривоноса приводит РИА Новости.

По словам Кривоноса, эта проблема существует в Вооруженных силах Украины последние 10 лет, однако украинский генералитет не обращал внимания на состояние фортификационных сооружений и потерял много времени, которое можно было использовать, чтобы привести их в порядок.

Ранее радио Sputnik писало, почему, по мнению зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, Россия не может проиграть на Украине.

Взято отсюда.

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