Заявляя о возможности отправки войск стран Евросоюза на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон не принял во внимание позорную страницу истории собственной страны, отметила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«”У меня большие вопросы, знает ли французское руководство собственную историю. <…> Там ведь есть и позорные страницы. <…> Но это же надо знать, чтобы не повторять, не вляпываться так, как вляпался вчера Макрон”, – сказала дипломат.

Захарова напомнила, что в апреле 1945 года дивизия СС “Шарлемань”, сформированная из французских солдат-добровольцев, охраняла бункер Гитлера. «

"Ну вот скажите, неужели не зная, не помня или просто не понимая, что такое было в собственной истории, Макрон делает подобные заявления? Делает без учета исторической коннотации. Кого он будет отправлять и куда? Охранять бункер Зеленского? Повторять вот эти страницы своей истории?" – задалась вопросом дипломат.

Нацистское нутро киевского режима очевидно уже всем, продолжила она.«

"Скандалы с нацистским коллаборационистом Гунькой в Канаде всем уже показали, из чего соткан этот самый Зеленский и киевский режим, что внутри, что в прошивке. <…> Внутри – вот эта самая нацистская начинка. Все же это знают. И кого будут защищать те военнослужащие, которых туда собирался Макрон отправлять? Такой позор, конечно, для Франции. Такой пробел в собственных знаниях", – заключила Мария Захарова.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваАгрессивный Макрон, угрозы Калининграду и визит Зеленского в Ереван08:04

Взято отсюда.