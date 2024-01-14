Подробные советы от автора известного гида по Республике Алтай

Зимние каникулы закончились, но до конца зимы еще далеко. Уговаривать кого-то поехать летом в Горный Алтай уже давно не нужно — в пик сезона поток туристов здесь даже превышает местные возможности для их приема. Но эти места обещают массу интересного и зимой тоже, причем часть из них уникальна. Наш коллега, обозреватель NGS.RU Стас Соколов побеседовал о том, что стоит посмотреть в этих местах сейчас, с создателем самого подробного на сегодняшний момент гида по Горному Алтаю Санией Шкарбань и дополнил этот рассказ собственными впечатлениями.

Те, кому поднадоел Шерегеш, могут попробовать алтайские горнолыжные комплексы. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но стоит воспринимать этот вид отдыха в комплексе с тем, что вы сможете увидеть в этих местах еще, отмечает Сания Шкарбань. Ближе всего расположен большой комплекс у горы Манжерок, построенный при участии группы Сбер. Здесь есть и самый современный гондольный подъемник, и пятизвездочный отель. Но и цены, конечно, тоже будут соответствовать. Но отсюда уже можно совершать самостоятельные поездки или брать экскурсии к интересным местам вверх по течению Катуни или по Чуйскому тракту.

Еще один заслуживающий внимания горнолыжный комплекс находится у подножья горы Кокуя, в нескольких километрах от Телецкого озера — в хорошую погоду его видно с верхней точки. Это уже другое направление и, соответственно, другой набор возможных достопримечательностей и красот. «Телецкий» значительно меньше с точки зрения вместимости, проживание в самом комплексе на горе тоже обойдется недешево.

Сэкономить на жилье можно, поселившись в расположенном в нескольких километрах поселке Артыбаш. Зато на самой горе вас ждут самые длинные на Алтае трассы. Здесь не бывает нехватки снега, есть большие возможности для фрирайда. Минусом этой зоны можно считать разве что отсутствие какой-то вечерней, тусовочной жизни, к которой привыкли завсегдатаи Шерегеша. Кроме горных лыж, в комплексе хватает всевозможных оздоровительных процедур: пантовые ванны, фитобочки и т. д.

— А еще там такая тишина, от которой в городах мы просто отвыкли. Для перезагрузки может хватить буквально пары дней, — говорит Сания.

Есть на Алтае возможность покататься и на обычных беговых лыжах — это учебно-тренировочный комплекс на Семинском перевале. Здесь тренируются биатлонисты, но может приехать каждый желающий и просто побегать на лыжах с любой доступной человеку скоростью.

Вверх по Катуни

Не очень опытным путешественникам, которые хотят познакомиться с Алтаем поближе, эксперт советует сразу остановиться в районе Чемала. Здесь достаточно мягкий климат и развитая туристическая инфраструктура. Отсюда уже можно выезжать в какие-то интересные точки, хотя Чемал интересен и сам по себе. Здесь есть, например, остов Патмос с расположенным на нем храмом: с берегом его связывает только пешеходный подвесной мост.

Обязательной для посещения зимой точкой в окрестностях Чемала, немного ниже по течению, можно считать Голубые озера, или, как их еще называют, Глаза Катуни. Это очень живописное место, которое существует только зимой, потому что представляет собой просто часть мелеющего осенью русла реки, где воде не дают замерзать подземные источники. Добраться до Голубых озер проще всего по льду Катуни. Либо, если его еще или уже нет, через деревню Аскат — пешком или на хорошем внедорожнике.

Алтай ценен не только природой, но и людьми, которых эта природа отчасти сюда привела. Здесь много энтузиастов, которые хорошо знают этот регион и сами участвуют в создании и развитии тут новых проектов. В Аскате, например, распложена Деревня мастеров, где уже давно селятся творческие люди: занимаются искусством, ремеслами или вообще какими-то духовными практиками. При желании и минимальном везении здесь можно познакомиться с интересными, необычными людьми. Ну или как минимум купить какие-то небанальные сувениры.

Если продолжить движение вверх по течению, то в районе базы отдыха Klever можно встретить очень интересное место — Via Ferrata. Это экстрим-парк, который энтузиасты соорудили в ущелье, где когда-то очень давно текла река. Здесь можно заняться доступным скалолазанием (везде оборудованы ступени, используется страховка), а также посмотреть на живущих у хозяев нубийских коз.

Крайне советует Сания не полениться и доехать хотя бы до Ороктойского моста, который соединяет берега Катуни в самом ее узком месте. Зимой русло здесь замерзает, что делает картину еще более величественной. Ну и если уехать по Чуйскому тракту достаточно далеко, то нельзя не посетить Гейзерное озеро неподалеку от поселка Акташ.

К Телецкому

Если решите отправиться в сторону Телецкого озера, то по дороге стоит заглянуть в Ортош — этнографический музей под открытым небом на берегу реки Бии неподалеку от деревни Кебезень. О посещении нужно договариваться заранее, зато вас ждет интересный опыт. Здесь можно не только посмотреть многие предметы быта алтайцев, но и попробовать местные блюда и даже принять посильное участие в обрядах. Музей расположен на порядочном расстоянии от дороги, попасть туда можно только пешком через сосновый лес.

Телецкое озеро само по себе достопримечательность: по причине глубины и особого микроклимата оно никогда не замерзает полностью. Здесь можно ограничиться самым близким поселком Артыбаш — он находится в месте, где из Телецкого вытекает Бия, и там есть где остановиться и поесть. И в целом для первого знакомства с озером этого может быть достаточно.

Но если время и возможности автомобиля позволяют, то стоит доехать отсюда до деревни Яйлю. Она находится уже на территории заповедника, поэтому о посещении лучше договориться заранее. Но в целом местное население относится к туристам спокойно и даже довольно активно вовлечено в туриндустрию. Это уже довольно дикие места, дорога идет через горы, так что нужно быть готовым к неожиданностям: здесь можно пробить колесо или получить небольшим камешком в стекло автомобиля, предупреждает Сания.

Зато здесь вас ждут поистине величественные виды: уходящая вдаль суровая водная гладь среди белых гор. В Яйлю можно остановиться на день-другой. Отелей в обычном смысле слова там нет, но возможность принять гостей имеется. Можно гулять вдоль кромки воды и любоваться ледяными скульптурами, которые тут образуются на нависающих над озером ветках и корягах. Можно также заняться зимним дайвингом — это уникальная для Сибири возможность.

Культура и еда

Узнать больше про обычаи, культуру, быт алтайцев (этнографический туризм — это тренд) можно, посетив этномузей Сынару Анатпаевой под горой Туугая в Горно-Алтайске или Артыбаше, но записаться нужно заранее. В музее проводят мастер-классы, этнографические мероприятия и угощают традиционными алтайскими продуктами и блюдами: боорсок, чеген, тертпек, курут и др.

Любителям кулинарной экзотики в феврале будет интересно принять участие в праздновании Чагаа-байрама — алтайского Нового года, который отмечают по лунному календарю. Это, кстати, лучший способ попробовать все блюда алтайской кухни, отмечает Сания, поскольку алтайцы во время этого праздника стараются собрать на столе лучшее. Чтобы узнать, где и когда можно присоединиться к празднику, нужно обращаться в Министерство туризма Республики Алтай.

Если по дороге на Горный Алтай на отрезке от Бийска до Маймы сделать небольшой крюк, то можно еще посмотреть на незамерзающее озеро, где зимуют лебеди.

Взято Источник

14.01.2024