“Вновь рвутся в бой”. Пушков осудил реакцию в ФРГ на утечку из бундесвера

Реакция в Германии на утечку информации об обсуждении высокопоставленными офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту вызывает тревогу, заявил сенатор Алексей Пушков.«

"Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет "Таурус", решение о поставке которых еще не принято руководством Германии, а тот факт, что это стало достоянием гласности. Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно", – отметил он в Telegram.

По мнению сенатора, такая реакция свидетельствует о двух обстоятельствах.«”Первое – немецкие военные убеждены, что решение о ракетах в итоге будет принято, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Шольца, и исходят именно из такого сценария. Даже подсчитывают, сколько именно ракет Германия сможет поставить в рамках первой партии и сколько в рамках второй”, – пишет Алексей Пушков.

Кроме того, подобный подход к утечке свидетельствует о схожести взглядов военных кругов ФРГ и главы МИД этой страны Анналены Бербок, заявившей ранее, что Германия находится в состоянии войны с РФ, уверен сенатор.«”Второе – военные круги в Германии, в полном соответствии с памятными словами главы МИД Бербок, вслед за ней считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией. Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой”, – написал Алексей Пушков.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших план нанесения ударов по Крымскому мосту.

Ранее радио Sputnik сообщало, как отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц на обсуждение немецкими офицерами атаки на Крымский мост.

Взято отсюда.