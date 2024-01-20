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“Внукам будет некомфортно”. Экс-генсек НАТО о миропорядке после краха ВСУ

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"Внукам будет некомфортно". Экс-генсек НАТО о миропорядке после краха ВСУ

Бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон

Россия, Китай и Иран будут определять миропорядок, если Запад допустит поражение Украины в конфликте с Москвой, такого мнения придерживается член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон, в 1999–2003 годах занимавший должность генсека НАТО.

В интервью изданию The Daily Telegraph он отметил, что в текущей ситуации фактически следует говорить о “противостоянии альянсов”.

В случае поражения Украины в конфликте с Россией мировой порядок, по его словам, будут определять Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян.«”И моим внукам будет крайне некомфортно жить в таком мире”, – сказал бывший генсек НАТО.

Радио Sputnik писало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг признал успехи российских войск в зоне спецоперации.

Взято отсюда.

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