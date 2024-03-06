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“Во что любит играть Зеленский”. Зачем ВСУ начали использовать Abrams

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"Во что любит играть Зеленский". Зачем ВСУ начали использовать Abrams

На Авдеевском направлении российскими войсками уничтожен еще один танк Abrams, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.

“В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams”, – сказал собеседник агентства.

В эфире радио Sputnik журналист издания “Аргументы и факты” Андрей Сидорчик высказал мнение, что ВСУ сейчас вынуждены использовать ресурсы, которые они до сих пор предпочитали не пускать в ход.«”У ВСУ оставался определенный ресурс, который они не задействовали. Abrams, поставленные Украине, до сих пор вообще не использовались. Сообщалось, что предполагалось их использовать в глубоком прорыве, для “парадного захода” на границу Крыма – для красивой картинки. Но не получилось. И сегодня главком ВСУ Сырский вынужден использовать этот резерв, пытаясь остановить продвижение российских войск. После провала ВСУ в Авдеевке их начали достаточно активно использовать”, – сказал Сидорчик.

Недооценивать ВСУ ни в коем случае нельзя, уверен он.«”Не надо забывать, что несмотря на разговоры Киева о том, что у него ничего нет, он очень бедный, ему срочно нужно помогать, на самом деле в загашниках у них еще много чего есть. Они могут проводить операции, они могут наносить удары. И хотя эти удары не приносят стратегического результата, но – во что больше всего любит играть Зеленский – это дает медийное освещение”, – добавил Сидорчик.

Минобороны РФ ранее уже сообщало об уничтожении танков Abrams на Авдеевском направлении.

Программу с участием Андрея Сидорчика слушайте здесь. Итоги. ВечерВстреча Путина и Гросси, паралимпийцы и мобилизация на УкраинеВчера, 19:04

Взято отсюда.

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