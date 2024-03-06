На Авдеевском направлении российскими войсками уничтожен еще один танк Abrams, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.

“В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams”, – сказал собеседник агентства.

В эфире радио Sputnik журналист издания “Аргументы и факты” Андрей Сидорчик высказал мнение, что ВСУ сейчас вынуждены использовать ресурсы, которые они до сих пор предпочитали не пускать в ход.«”У ВСУ оставался определенный ресурс, который они не задействовали. Abrams, поставленные Украине, до сих пор вообще не использовались. Сообщалось, что предполагалось их использовать в глубоком прорыве, для “парадного захода” на границу Крыма – для красивой картинки. Но не получилось. И сегодня главком ВСУ Сырский вынужден использовать этот резерв, пытаясь остановить продвижение российских войск. После провала ВСУ в Авдеевке их начали достаточно активно использовать”, – сказал Сидорчик.

Недооценивать ВСУ ни в коем случае нельзя, уверен он.«”Не надо забывать, что несмотря на разговоры Киева о том, что у него ничего нет, он очень бедный, ему срочно нужно помогать, на самом деле в загашниках у них еще много чего есть. Они могут проводить операции, они могут наносить удары. И хотя эти удары не приносят стратегического результата, но – во что больше всего любит играть Зеленский – это дает медийное освещение”, – добавил Сидорчик.

Минобороны РФ ранее уже сообщало об уничтожении танков Abrams на Авдеевском направлении.

Программу с участием Андрея Сидорчика слушайте здесь. Итоги. ВечерВстреча Путина и Гросси, паралимпийцы и мобилизация на УкраинеВчера, 19:04

Взято отсюда.