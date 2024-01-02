Во Франции холодно, власть – отвратительна, как руки брадобрея

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Налогоплательщиков, как обычно, поставили перед свершившимся фактом – гоните ваши евро на оплату капризов политиков. Если без малого два года резкость удара санкций (введенных, правда, против нас) по кошельку французов (и европейцев), как и снижение покупательной способности решено было купировать разнообразными госсубсидиями, то сейчас в казне на подобное денег нет. Поэтому государство ретируется, стремясь сэкономить. С текущего года перестают действовать льготные цены на электричество и на газ для частных лиц и для малых предприятий, и, более того, на голубое топливо государство поднимает налоги.

Поднимает в два раза для компаний, снабжающих дома, пекарни, магазинчики и так далее, теплом, а еще – горячей водой. Дыры в бюджете нужно латать и латать срочно, чтобы не вызвать гнев Еврокомиссии, надзирающей за финансовой дисциплиной стран, использующих единую валюту.

Компании точно не захотят в одиночку нести налоговое бремя, и так или иначе, но заставят платить за правительственные игры потребителей. Вопрос в том, насколько подорожает в итоге газ – в полтора или в два раза. Хотя министр экономики из кожи вон лез еще в сентябре, когда решение о налогах было включено – им же самим – в проект бюджета, крича на всех перекрестках, что “никакого подорожания не будет”, доверия ему нет.

Как нет доверия историям про “необходимость поддержки Украины”, и поэтому – “вам придется еще туже затянуть пояса”. Если на газ подняты налоги, то за электричество увеличили – второй раз менее чем за полгода – цены. С осени повышение составило 20 процентов.

Принимая санкции, первый, второй, третий, а сейчас уже и двенадцатый “пакет в пакете”, и выжимая собственных сограждан досуха, президент Франции Эммануэль Макрон, естественно, ни разу не сказал, что причина сегодняшнего обеднения когда-то неплохо и сытно живших французов – политическая слепота, и его собственная, и его заединщиков по ЕС.

Для Макрона это – совершенно отвлеченные материи. Ведь не ему, а булочникам в почтовый ящик (а во Франции счета посылают до сих пор в бумажном виде) падают счета с требованием оплаты. Суммы, мягко говоря, кругленькие. Речь идет о десятках тысяч евро.

Печь знаменитые багеты и круассаны становится не то, что невыгодно, а просто-напросто убыточно, и либо пекарня закрывается вовсе, либо начинает работать через день. И эти счета были еще до подорожания, теперь к ним нужно прибавить еще несколько тысяч евро. Чтобы, так сказать, показать солидарность “против Путина” и доставить удовольствие Брюсселю. А если к этой сумме добавить будущие траты на газ, то тем, кого вынуждают платить за геополитические авантюры, должно стать еще депрессивнее.

За что боролись, на то и напоролись – никогда простенькая поговорка столь точно не передавала суть проживаемого Францией и ЕС экономического кризиса.

Автор Елена Караева, специально для радио Sputnik.

Взято отсюда.