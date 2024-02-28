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Во Франции призвали к действиям после “бредового” заявления главы ЕК о РФ

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Во Франции призвали к действиям после "бредового" заявления главы ЕК о РФ

Франции следует выйти из НАТО и Европейского союза, заявил лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК заявила, что угроза войны с РФ для Евросоюза “не неизбежна, но и не невозможна”. Она призвала европейские страны “быть готовыми” к такому развитию событий. «

"Фон дер Ляйен только что сделала бредовое заявление о "грядущей войне" с Россией, к которой мы должны "готовиться"! <…> Давайте оставим ЕС и НАТО <…>, давайте защитим мир!", – написал политик в соцсети Х.

По словам Филиппо, глава ЕК сделала подобное заявление на фоне отказа официальных лиц многих стран поддержать озвученную президентом Франции Эммануэлем Макроном идею отправить войска ЕС на Украину.

Ранее радио Sputnik писало, чем грозит отправка войск Запада на Украину.

Взято отсюда.

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