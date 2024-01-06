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Во Франции призвали уничтожить НАТО “ради мира во всем мире”

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Во Франции призвали уничтожить НАТО "ради мира во всем мире"

Лидер французского движения “Патриоты” Флориан Филиппо призвал ликвидировать НАТО, которое ведет разорительную политику, для наступления мира.«

"Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку (Владимира) Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть! Преступники! Скорее – мирные переговоры! Скорее – уничтожение НАТО ради мира во всем мире!" – написал он в соцсети X.

Филиппо обратил внимание на слова французского корпусного генерала авиации Брюно Клермона, который ранее в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что европейцы не готовы умирать за Украину. Генерал подчеркнул, что европейские страны лишь делают вид, что переходят на военную экономику, и указал на снижение поддержки Украины. Французский военный также отмети значительное превосходство армии России в части вооружений.«”Нас оскорбляли за то, что мы говорили об этом почти два года”, – прокомментировал интервью Филиппо.

Радио Sputnik также писало, что британский офицер не исключил войны НАТО с Россией на Украине.

Взято отсюда.

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