Во Франции рассказали, в каких частях Украины могут разместиться их войска

Франция может расположить свои войска вдоль реки Днепр или на границе Украины с Белоруссией, считает французский полковник Винсент Арбаретьер.«”Существует два главных сценария (размещения французской армии, – ред.) на Украине. Первый – это расположить войска вдоль Днепра”, – сказал он в эфире французского телеканала LCI.

Арбаретьер объяснил, что река является естественной границей между восточной и западной Украиной, а также играет важное стратегическое значение. Благодаря ей Франция получит возможность наблюдать за скоплениями российских войск и держать оборону.

Второй сценарий предполагает размещение французских сил на украино-белорусской границе, считает полковник.«”Таким образом получится “отговорить” Белоруссию протягивать руку помощи России (в наступлении, – ред.), иначе она тоже окажется под угрозой французского огня”, – отметил Арбаретьер.

Эксперт также уверен, что размещение французских войск не станет причиной эскалации конфликта, поскольку “уравновешивает” стороны перед потенциальными мирными переговорами.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных.

Радио Sputnik писало, что ЕС может обсудить заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

Взято отсюда.