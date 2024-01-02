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Во Франции указали, на каких территориях Украине стоит “поставить крест”

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Во Франции указали, на каких территориях Украине стоит "поставить крест"

Отказ Украины от мирных переговоров с Россией приведет к тому, что она полностью лишится восточных областей и будет вынуждена выполнять Минские соглашения, говорится в сообщении на сайте телеканала TVL.«

"Желание (Владимира) Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ рассматривать перспективу заключения мира в конечном счете заставит Киев потерять гораздо больше, чем он мог бы, согласившись с условиями России ранее", – отмечается в репортаже.

Ведущая телеканала выразила мнение, что Киев терпит сокрушительные потери мужского населения на фронте и фактически брошен Западом на произвол судьбы, тогда как Зеленский отменяет выборы и намерен дальше добиваться несбыточной победы.

Вместе с тем, российские войска готовятся к новому масштабному наступлению, которое начнется следующей весной или летом, скорее всего, после президентских выборов, отметила репортер.«”Украине следует окончательно поставить крест на восточных областях, которые в любом случае подвергались бомбардировкам со стороны Украины с 2014 года. Все указывает на то, что переговоры завершатся выполнением Минских соглашений, дополненных другими требованиями Москвы <…> Украина стала жертвой своего американского хозяина”, – заключает TVL.

Радио Sputnik писало о возможных границах Украины после краха ВСУ.

Взято отсюда.

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