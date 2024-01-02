Во Франции заговорили о переходе к новому формату помощи Украине

Париж поменяет свой подход к оказанию помощи Киеву, но на это потребуется время, заявил посол Франции на Украине Гаэль Весьер.«”Французская поддержка в вопросах поставок военной техники, естественно, продолжится. Она будет постепенно меняться, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок”, – сказал он в интервью телеканалу France Info.

Весьер отметил, что этот подход поддерживает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. При этом он добавил, что Франции потребуется некоторое время, чтобы переключиться с одной стратегии поддержки Украины на другую.

Радио Sputnik сообщало, с какой неожиданной проблемой столкнулся украинский ВПК.

Взято отсюда.