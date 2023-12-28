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Военкор: ВСУ пошли в атаку, не экономя ни снаряды, ни человеческие жизни

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Военкор: ВСУ пошли в атаку, не экономя ни снаряды, ни человеческие жизни

Причина провалившейся попытки наступления ВСУ – не в их плохой подготовке, украинская армия готовилась очень серьезно, отметила военкор, поэт Анна Долгарева.

У ВСУ не было нехватки ни в личном составе, ни в боеприпасах – но они не смогли оказаться сильнее российской армии, пояснила она.«””Контрнаступ” был достаточно серьезной угрозой. ВСУ сосредоточились тогда на нескольких направлениях, и если бы не наша грамотно организованная линия обороны, они имели бы шанс пробить. Учитывая, как они были накачаны оружием, учитывая все их волны мобилизации и достаточно серьезный запас снарядов, шанс был… Они пошли в атаку, не экономя ни снаряды, ни человеческие жизни. Но очень грамотно была выстроена линия обороны… И то, что потом мы смогли пойти в свое наступление – это тоже знаковое событие. И то, что мы сейчас уничтожаем украинскую армию под Авдеевкой – это тоже, мне кажется, одно из главных событий на военной карте”, – сказала Анна Долгарева в эфире программы Евгения Примакова на радио Sputnik.

Программу Евгения Примакова слушайте здесь. Починяем примус с Евгением ПримаковымАнна Долгарева. О “придонбашенных”, войне, смерти и любвиВчера, 20:04

Взято отсюда.

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