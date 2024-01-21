Военкоры: ВСУ жалуются, что российские спецназовцы “уже ходят по Авдеевке”

Украинские военные, которые находятся в Авдеевке, пожаловались, что подразделения российского спецназа “уже ходят” по городу, пишет Telegram-канал военкоров “Русской весны”.«

"Инфа такая: уже группы спецназа зашли и ходят по Авдосу (Авдеевке, – ред.) … Сами понимаете, что это не к добру", – приводятся в публикации слова одного из военнослужащих 3-й бригады ВСУ.

Очень плохой для ВСУ ситуацию назвала также украинский волонтер Жанна Шидина.«

"Хуже всего в восточной части … Основной удар из Каменки и в направлении "Царская охота". Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации", – цитируют ее военкоры.

Радио Sputnik также сообщило, что российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении.

Взято отсюда.