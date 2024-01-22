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Военного Нацгвардии Украины заподозрили в расстреле четырех человек

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Военного Нацгвардии Украины заподозрили в расстреле четырех человек

Правоохранительные органы Украины при содействии Национальной полиции проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в городе Лиман Донецкой области, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.«

"Утром 21 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по горячим следам.

По факту случившегося организовали досудебное расследование. Мужчину обвинили в умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов, добавляет телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik писало, что суд ЛНР приговорил ВСУшника к 17 годам колонии за убийство пенсионерки.

Взято отсюда.

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