Владимир Зеленский ошибся, говоря, что Европейский союз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, поскольку не учел, что часть боеприпасов Киеву придется купить, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

“Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов. <…> Я сказал “поставить”, а не “передать””, – подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, Зеленский “говорил о безвозмездной передаче”, но это не соответствует действительности.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов высказал мнение, что Зеленскому и его команде даже в голову не приходит, что для них не все бесплатно.«”Видимо, команде Зеленского, этой хунте, которая награбила на военной кампании денег и отложила хорошо в офшоры, и которая уже готова к тому, чтобы сдать эту всю историю и отправиться в заграничную поездку навсегда, совсем не кажется, что надо платить”, – сказал Александр Михайлов.

Он отметил, что внешний долг Украины вырос до 145 миллиардов долларов, киевский режим привык жить в долг.«”Они все берут в долг: оружие, деньги, потом берут деньги, чтобы отдавать кредиты. Украина набирает долгов, и оружие здесь не исключение. Это касается высокоточного оружия, боеприпасов. За это придется расплачиваться, но кто это будет делать, очень сложно сказать. Такой долг – 145 миллиардов долларов – не выдержит сейчас ни одна страна Европы. История для Украины неприятная, но мне кажется, что хунта Зеленского деньги платить не будет. А что с них взять? Они подарили Украину Западу, и в их представлении они должны теперь получить свои бонусы и тратить на свои собственные нужды”, – заключил Михайлов.

Взято отсюда.