Планы Франции отправить на Украину две тысячи солдат закончатся печально для них самих и для французского руководства, считает военный аналитик, редактор журнала “Арсенал Отечества” Алексей Леонков.

Директор СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что по имеющимся у российской стороны данным, Франция готовит воинский контингент численностью 2 тысячи человек для отправки на Украину. Нарышкин подчеркнул, что в этом случае французское воинское подразделение станет легитимной целью для атак российских ВС.«

"То, что затеял (президент Франции Эммануэль) Макрон, – это очень опасная игра с его стороны. Кстати, они (французские СМИ, – ред.) уже нарисовали, где будут эти специалисты – мол, они будут на правой стороне Днепра стоять с развивающимися флагами Франции, и русские не посмеют преодолевать Днепр, а если посмеют, то нарвутся на ответный огонь. Это такие бравурные речи. На самом деле они пытаются прикрыть неизбежное – все эти специалисты будут уничтожены. Под флагом Франции, на территории Украины. И тогда возникает вопрос, а что будет делать в этом случае Макрон, если он официально послал своих бойцов туда, а мы их уничтожили? А мы четко сказали, что они все будут уничтожены. Что он сделает? Объявит войну России?", – задался вопросом Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Политическая игра, затеянная французским руководством, может закончиться ядерным конфликтом, предупредил военный аналитик.«”Политические игрища – быть какой-то значимой фигурой в Европе, чуть ли не миротворцем, который решает задачу по формуле принуждения к миру, ведут к очень опасной эскалации. Представим, что погибают все эти специалисты. Что будет с Макроном? Либо должно произойти его политическое фиаско, он должен лишиться всего, потому что угробил две тысячи военнослужащих Франции. Либо он должен взять “копье” ядерное, которое он упоминал, и направить его в сторону России. Но понятно, что эта эскалация станет континентальной с применением ядерного оружия. Остановить процесс, если он пойдет по этому пути, будет невозможно. Я думаю, что в связи с этим во Франции признали потери французов на территории Украины – чтобы хоть как-то охладить этот пыл, который Макрон возводит до уровня истерики”, – заключил Леонков.

Взято отсюда.