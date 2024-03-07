Военный эксперт: на Украине у Макрона две цели

Лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо призвал граждан страны выступить за мир на фоне заявления президента Эммануэля Макрона, сказавшего, что у Парижа в поддержке Украины “нет никаких пределов” и “никаких красных линий”.

Это заявление Макрон сделал в ходе беседы с лидерами оппозиционных партий в четверг, сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на участников встречи.

Филиппо назвал главу государства “сумасшедшей марионеткой НАТО и “глубинного государства””.

Макрон проводил переговоры с оппозицией в преддверии голосования в парламенте по недавно заключенному соглашению с Украиной о безопасности.

В эфире радио Sputnik доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал, зачем, по его мнению, президент Франции резко ужесточил риторику по поводу украинского конфликта.«”У Макрона две цели. Военно-политическая – это показать, что он может хоть как-то компенсировать потерю африканских стран. По большому счету, неоколониальная политика Парижа себя изжила, и Франция вытеснена из зоны Сахеля и из центральной Африки – из ЦАР, Чада, Нигера, Мали и других стран, которые были объектом ее повышенного внимания. Что касается узкоутилитарных меркантильных целей, то они тоже присутствуют. Есть несколько компаний во Франции, которые претендуют на долю пакета помощи Украине, выделенного ЕС. Эти деньги можно потратить, например, на производство снарядов. Дело в том, что Макрон опирается на крупный капитал. А во Франции есть такие компании как Nexter, которая производит гаубицы, в частности, гаубицы CAESAR, снаряды, основные танки французской армии Leclerc и другое вооружение. И обороты небольшие у этих компаний, например, у Nexterгодовойоборот не превышает полутора миллиарда долларов”, – сказал военный эксперт.

По его словам, рост вовлеченности стран Европы в украинский конфликт вполне укладывается в схему, предложенную Соединенными Штатами.«”Теперь Америка в какой-то степени дистанцируется и перекладывает эту лямку на Европу, которой предлагают заключать с Киевом двусторонние соглашения. Эти соглашения – это никакая не гарантия безопасности (Украины), а просто снятие с себя ответственности Соединенными Штатами”, – пояснил Владимир Ераносян.Итоги. Вечер”Красные линии” в поддержке ВСУ, СБП и новый срок фон дер Ляйен18:04

Взято отсюда.