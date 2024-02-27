Сотрудники ФСБ предотвратили на территории Запорожской области теракт с использованием отравляющего вещества, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

“Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО “BZ”… Задержаны трое граждан Украины”, – сказано в сообщении.

На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что в Мелитополе в тайнике был обнаружен аналог вещества BZ.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты “Комсомольская правда”, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что вещество BZ (хинуклидил-3-бензилат) ранее производилось и использовалось в боевых условиях Соединенными Штатами.«”Это нервно-паралитическое вещество, его производство было нашей разведкой и не только зафиксировано еще в советское время в США, также присутствие BZ было отмечено в Великобритании. Специалисты говорят, что одного миллиграмма этого вещества достаточно, чтобы оно действовало на человека примерно три дня. Человек теряет адекватность, у него появляются галлюцинации, как от сильнодействующего наркотика. Использование BZ было замечено еще во время войны Соединенных Штатов во Вьетнаме, эту отраву американцы там применяли против вьетнамцев”, – сказал Виктор Баранец.

Присутствие следов BZ было также обнаружено в 2018 году в пробах с места отравления в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, добавил он.«”И британцы, и американцы категорически отрицали присутствие BZ в том веществе, которым были отравлены Скрипали… Но нашлись смелые люди в швейцарской лаборатории, которые не побоялись ни Лондона, ни Вашингтона, и подтвердили, что в этом веществе присутствует BZ”, – напомнил Баранец.

Очевидно, в условиях постоянных поражений ВСУ украинские спецслужбы решили прибегнуть к использованию против российских военнослужащих боевых отравляющих веществ, продолжал военный эксперт.«”Когда врагу не удается добиться победы оружием, боевой техникой, он использует вот такие приемы, отравляющие вещества”, – подытожил Виктор Баранец.Прямой эфирХиморужие у спецслужб Украины: предотвращен теракт в Запорожской области12:04

Взято отсюда.