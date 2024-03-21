Военный эксперт рассказал об авиабомбе, вызывающей маленькое землетрясение

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России поблагодарил за мужество жителей приграничных регионов страны, подвергающихся атакам со стороны ВСУ.

По его словам, главная задача – это обеспечение безопасности мирных жителей, и “здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем”.

“Конечно, мы можем ответить тем же (ударами, – ред.) – и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили”, – добавил Путин.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что президент России ясно дал понять: такие действия, которые предпринимают ВСУ, для российской армии неприемлемы.«”Вообще зеркальные ответы в ходе боевых действий – это не самые удачные варианты. Надо не просто аналогичные ответные действия какие-то выбирать, а те, которые выгодны. А если говорить о данном конкретном случае, то понятно, что по гражданскому населению, которое для нас является таким же русским населением, мы бить не будем, это совершенно очевидно”, – сказал военный эксперт.

При этом он напомнил, что у российской армии достаточно боеприпасов гораздо более мощных, чем у ВСУ.«”Достаточно привести в качестве примера те самые ФАБы, фугасные авиационные бомбы: ФАБ-500, которые наносят поражение в районе 200–300 метров – сплошное поражение. А ФАБ-1500 – это еще и маленькое землетрясение, шок на квадратный километр выносит… Средства есть, это как раз то, о чем Путин говорит”, – добавил Подберезкин.

У России есть другие способы подавления средств ВСУ, которые обстреливают мирные объекты на территории РФ, и нет сомнения, что эти средства будут использованы, заключил военный эксперт.

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Взято отсюда.