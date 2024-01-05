Военный эксперт: РФ чувствительно ударила по месту разработки ракет ВСУ

Истребитель ВКС России в зоне проведения спецоперации

Российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет, предназначенных для ВСУ, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала “Сейчас”.«

"Двадцать девятого декабря и второго января они (ВС РФ, – ред.) били, в том числе, и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику – беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары", – приводит РИА Новости слова Гетьмана.

По его словам, ВПК Украины понес “чувствительные потери” благодаря организованных российскими военными разведывательным мероприятиям.

Гетьман также высказал мнение, что данные о стратегических объектах “черпаются из открытых источников в интернете”, назвав наличие подобной информации в открытом доступе “странной”.

Радио Sputnik сообщало, что российские военные нанесли удар по производящему беспилотники заводу в Харьковской области.

Взято отсюда.