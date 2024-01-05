Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Военный эксперт: РФ чувствительно ударила по месту разработки ракет ВСУ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Военный эксперт: РФ чувствительно ударила по месту разработки ракет ВСУ

Истребитель ВКС России в зоне проведения спецоперации

Российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет, предназначенных для ВСУ, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала “Сейчас”.«

"Двадцать девятого декабря и второго января они (ВС РФ, – ред.) били, в том числе, и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику – беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары", – приводит РИА Новости слова Гетьмана.

По его словам, ВПК Украины понес “чувствительные потери” благодаря организованных российскими военными разведывательным мероприятиям.

Гетьман также высказал мнение, что данные о стратегических объектах “черпаются из открытых источников в интернете”, назвав наличие подобной информации в открытом доступе “странной”.

Радио Sputnik сообщало, что российские военные нанесли удар по производящему беспилотники заводу в Харьковской области.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Вторая за сутки воздушная тревога в Севастополе отменена

06.01.2024

 Новости

Российская система ПВО уничтожила над Черным морем ракету ВСУ “Нептун”

06.01.2024

 Новости

Четырехмиллионный гость выставки “Россия” выиграл поездку на Кубань

06.01.2024

 Новости

В московских парках появились бесплатные горячие напитки

06.01.2024

 Новости

Путин поручил разработать сайт для переводов русской классики

06.01.2024

 Новости

Центры образования “Точка роста” откроют в трети сельских школ на Кубани

06.01.2024

 Новости

Собянин: снабжение домов светом на северо-востоке Москвы восстановлено

06.01.2024

 Новости

В Подмосковье проиндексированы социальные выплаты

06.01.2024

 Новости

Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix