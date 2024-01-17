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Военный эксперт: ВПК Польши тоже хочет зарабатывать на Украине

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Военный эксперт: ВПК Польши тоже хочет зарабатывать на Украине

В Польше многократно наращивается производство вооружения из-за страха эскалации украинского конфликта, пишет польское издание Rzeczpospolita. “Польские заводы идут на войну, производство раскручивается на полную катушку”, говорится в статье.

Отмечается, что даже недавно модернизированные предприятия собираются увеличить производственные объемы. В частности, завод Huta Stalowa Wola, специализирующийся на изготовлении артиллерийских орудий, вскоре начнет собирать БМП и бронированные автомобили.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страна готова разместить немецкие войска на своей территории для усиления восточного фланга НАТО.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог Иван Коновалов отметил, что в Польше есть силы, заинтересованные в усилении истерии по поводу эскалации конфликта.«”Есть такой усиливающийся сегмент – это польские военные промышленники. Они на фоне общей ситуации тоже хотят начать зарабатывать. Тем более, что база имеется, она оставлена еще со времен Советского Союза. Многое тогда просто так отдавали, мощности строили. Они были сильно сокращены, но теперь у польских промышленников есть возможность все это возродить. Поэтому они усиливают эту истерику через прессу, поскольку то, что производится, предполагается продавать”, – сказал Иван Коновалов.

По мнению военного эксперта, Польша хотела бы последовать примеру Франции, которая намерена заставить Украину платить за поставляемые вооружения.«”Французы объявили, что Украина будет теперь платить за любую военную помощь, то есть все будет на контрактной основе. Поляки всегда смотрят на опыт французской политики, очевидно, тоже хотят, нарастив производственные объемы, начать на этом зарабатывать. Но пока никто не может ответить на вопрос: где Украина будет брать эти деньги? Ведь Киев привык все получать на халяву. Так что ответа на то, каким образом все это будет функционировать, у Польши нет”, – считает Иван Коновалов.

Взято отсюда.

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