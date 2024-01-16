Военный эксперт: ВСУ не в состоянии предугадать действия российских войск

Власти Харьковской области объявили о начале обязательной эвакуации из 26 сел Купянского района, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

“Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района”, – написал Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, всего эвакуации подлежат 26 сел.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил РИА Новости, что украинские войска увеличили количество бронетехники на купянском участке.

В эфире радио Sputnik доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян отметил, что ВСУ явно пытаются предугадать действия российских войск, но им вряд ли удастся это сделать.«”Что касается направлений наступательных действий российских вооруженных сил, то предугадать их Генштаб (ВС Украины) и его кураторы не могут – армия Россия очень серьезно подготовилась и может наступать с различных оперативно-стратегических направлений. ВСУ будут вынуждены затыкать бреши всем, чем угодно, включая неподготовленных территориалов (бойцов теробороны, – ред.), профессиональных маневренных групп у них не хватает. Они не знают, где будут основные действия… Они будут латать тришкин кафтан, заполняя бреши, и тем самым будут ослаблять другие направления”, – сказал военный эксперт.

Между тем, у украинской армии уже иссякают ресурсы, продолжил он.«”Для того, чтобы вести активную оборону, украинская сторона должна была вести серьезную подготовку, а они с ней опоздали. В зимний период логистика по инженерным фортификациям затруднена, плюс у них не хватает техники и топлива. Мобилизационный ресурс у них также полностью истощен, вылавливают людей по закоулкам”, – добавил Владимир Ераносян.

Взято отсюда.