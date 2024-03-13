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Военный эксперт: Украина втянулась в войну на истощение и проиграла ее

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Военный эксперт: Украина втянулась в войну на истощение и проиграла ее

Выделенный Соединенными Штатами пакет военной помощи Украине не изменит общую ситуацию, отметил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Ранее в США было объявлено о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью около 300 миллионов долларов.

В пакет вошли артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, патроны для стрелкового вооружения, запчасти и техобслуживание.

В Пентагоне уточнили, что деньги на первый в 2024 году пакет помощи удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов.«”О том, что Украине помогут эти триста миллионов – об этом речи не идет. Исследовательская группа конгресса (США) заявила, что эти финансы не окажут никакого влияния. Суть в том, что Украина не может обслуживать уже полученную технику. И если ее предоставить больше – на те же 60 миллиардов долларов (которые предлагает выделить Белый дом, – ред.), они не смогут ее обслуживать, техника или просто будет ржаветь, или выйдет из строя из-за неправильной эксплуатации. Кроме того, исчерпаны все кадровые резервы, уже никакая мобилизация не поможет. Украина втянулась в войну на истощение, которую она проиграла. Наступило стратегическое истощение всей Украины, не только ее вооруженных сил”, – сказал Владимир Прохватилов в эфире радио Sputnik.

Конгресс США с конца 2023 года из-за межпартийных разногласий не может рассмотреть законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Документ предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины.Итоги. ВечерЭскалация на Ближнем Востоке, снятие санкций и встреча по УкраинеВчера, 18:04

Взято отсюда.

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