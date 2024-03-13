Основной проблемой украинцев стала необоснованная вера в возможность вернуть утраченные территории военным путем, считает украинский экономист Алексей Кущ.«

"Границы 1991 года – это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться на Украину образца 1991 года. Все говорят про территории, но они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны нельзя рассматривать в разрыве друг от друга", – цитирует Куща РИА Новости.

По словам эксперта, украинское общество находится в “капкане”, и главной проблемой для него, как и для местных элит, стала вера в возможность вновь захватить утраченные территории и вернуться к состоянию 1991-го или 2021 года.«”Это априори невозможно. И это порождает бесконечный характер войны. Фактически мы воюем со временем”, – подчеркнул Кущ.

Радио Sputnik рассказало, почему майор ВСУ в отставке Игорь Лапин раскритиковал планы Киева, связанные с попытками страны вернуться к границам 1991 года.

Взято отсюда.